Greta Thunberg kendisiyle dalga geçen Andrew Tate’e yanıt verdi: Aydınlat beni ‘küçük penis enerjisi’

Google’ın bu yıl en çok aranan ismi olan, cinsiyetçi ve kadın düşmanı ifadeleriyle bilinen kick boksçu Andrew Tate, Greta Thunberg’i etiketleyerek attığı tweetinde, iki lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söyledi:

“Bana email adresini gönder ki sana araba koleksiyonumun tam listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım.”

Dünyanın önde gelen iklim değişikliği aktivistlerinden 19 yaşındaki Thunberg ise Tate’e verdiği yanıtta, ‘hayata ya da kendine dair hissettiği eksikleri sahip olduğu mal mülkle ya da başkalarına sataşarak kapatmaya çalışmamasını, onun yerine kendine anlamlı bir hayat kurmasını’ söyledi. Ancak bunu didaktik bir şekilde değil, uyduruk bir email adresiyle yaptı. Thunberg kısacık cevabında şöyle dedi:

“Evet lütfen, aydınlat beni: küçü[email protected]”

Kimi kullanıcılar, Thunberg’in bu yanıtıyla Tate’i bitirdiğini söyleyerek Tate ile dalga geçerken, kimi kullanıcılar Thunberg’in tweetinin yılın tweeti mertebesine ulaştığını söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Thunberg’i fiziksel bir deformasyona işaret ederek bir nevi cinsiyetçi bir yanıt verdiğini söyleyerek eleştirdi.

Tate’in Thunberg’e yanıtı ise “Ne hakla!” oldu.

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle ünlenmişti.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

2017 yılında #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplayan Tate’ın Twitter hesabı dondurulmuştu.

Geçen ay Twitter’a geri dönen Tate, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.