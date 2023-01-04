Gözaltındaki Andrew Tate ve kardeşinin araba koleksiyonlarına el kondu

Romanya’da insan ticaretine ilişkin soruşturmada gözaltında tutulan eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi Tristan’ın araba koleksiyonlarına el konuldu.

Andrew Tate, Greta Thunberg’le dalga geçmeye çalışırken Bugatti’siyle övünmüştü. (Twitter)

​​​​​​​Independent’ın haberine göre 29 Aralık 2022’de gözaltına alınan ve gözaltı süreleri mahkemece 30 günlüğüne uzatılan Andrew Tate ve kardeşine dair yeni gelişmeler kaydedildi.

Romanya polisi, kardeşlerin toplamda 5 milyon avronun (99 milyon 409 bin 194 TL) üzerinde değere sahip araba koleksiyonlarına el koydu.

El konulan bir Bugatti Chiron, bir Rolls Royce, iki Ferrari ve bir Porsche koleksiyonda yer alıyor.

Ayrıca Tate kardeşlerin yaşadığı ve 6 genç kızı alıkoyarak istismar ettikleri evin de aralarında olduğu bazı binalara el konuldu.

İnsan ticareti soruşturması

Andrew ve Tristan Tate’in de aralarında olduğu dört kişi, insan ticaretine ilişkin soruşturmada 29 Aralık 2022’de Romanya’da gözaltına alınmıştı.

Savcılığın açıklamasında dört şüphelinin insan ticareti yapmak ve suç örgütü kurmakla suçlandığı ifade edilmişti. Açıklamada, grup tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen altı mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.

Diğer yandan Tate, bir sosyal medya paylaşımında, pizza kutularını kullandığı Romanya’daki pizza zinciri Jerry’s Pizza ile alay etmişti. Tate’in gözaltına alınmasının ardından Savcılığın Tate’in ülkede olduğunu doğrulamak için bu paylaşımı kullandığı ileri sürülmüştü ancak bu, yetkililerce doğrulanmadı.

Şüpheliler hakkında nisandan bu yana soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

Tate, gözaltına alınmasından kısa süre önce araba koleksiyonuyla övündüğü bir tweet atarak, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i etiketlemiş, Thunberg de bu tweet’e alaycı bir yorum yapmıştı. 3 milyondan fazla beğeni almıştı.

Thunberg aynı zamanda Tate gözaltına alındıktan sonra Twitter’da, Tate’in pizzalı paylaşımına atıftla, “Pizza kutularınızı geri dönüştürmezseniz böyle olur” demişti.