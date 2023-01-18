Erdoğan, Davutoğlu’nu usülsüzlükle suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski ‘yol arkadaşları’ Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a çıkıştı. Erdoğan, Babacan’ı iş bilmezlik, Davutoğlu’nu usulsüzlükle suçladı.

Erdoğan ve Davutoğlu ‘eski güzel günler’de…Fotoğraf: Reuters

AKP grup toplantısında Davutoğlu ve Babacan’a yüklenen Erdoğan, şunları dedi:

‘Milletimize anlat bakalım’

* (Davutoğlu) Bizden üniversite (Şehir Üniversitesi’ni kastediyor) istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı.

* Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz!

* Devlet bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastediyor) güzel kullanıyor, ‘Serok Ahmet’ diyor. Bu tür işler yapıyor. Ne yaptın? Kurduğumuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bunların yolsuzlukları sebebiyle üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak hizmete devam ediyor, verdiğimiz imkanlar da çok daha ileri.

‘Sen git çocuk bezi satmaya devam et‘

Erdoğan, Babacan’ı da Baykar’la ilgili sözleri nedeniyle eleştirerek şunları söyledi: “Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya! Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu” dedi.

Erdoğan ayrıca Babacan’a “15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” dedi.