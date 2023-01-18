Erdoğan ‘pişman’, Babacan ‘kızgın’: Özür dilemelisin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” diyerek hedef aldığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’den tasfiye edilen ‘parti kurucuları’na dikkat çekti.

Tayyip Erdoğan, Ali Babacan. (AA)

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Babacan’ı da Baykar’la ilgili sözleri nedeniyle eleştirerek şunları söyledi: “Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya! Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu” demişti.

Erdoğan ayrıca Babacan’a “Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” demişti. Erdoğan, burada eski yol arkadaşlarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da çıkışmıştı.

Babacan’dan yanıt

Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan yanıt veren Ali Babacan, AKP’den tasfiye edilen kuruculara dikkat çekti.

Babacan; Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le beraber hareket ettiğine dikkat çekerek şunları yazdı:

*Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil milletimizi 28 Şubat’ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli’ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz.

*Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz.

*Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz.

*Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız: Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz.