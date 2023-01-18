Tatil de hayal oldu: Otel ücretlerine zam yüzde 200’lere çıkabilir

Sektör temsilcileri, yerli turistin bu yıl yaz sezonuna yüzde 60-70’ten başlayan zamlarla gireceğini söyledi. İşletmeciler, artan otel maliyetlerinin yansıtılmasıyla bu oranın yüzde 200’e çıkabileceğini belirtiyor.

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Turizm işletmecileri, sektördeki maliyetlerin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranından daha fazla arttığına dikkat çekiyor.

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 2023’te maliyetlerin oda fiyatlarına ister istemez yansıtılacağını söyleyerek, “TL bazında yerli turist yüzde 60-70 oranında zamlı tatil yapacak. Üst segmentlerde biraz daha fazla artışlar görülebilir” dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da otellerde zam oranlarının da farklılaştığını söyledi. Atmaca, “Zam oranları tesisten tesise göre değişiyor. Yüzde 200 zam yapan da var yüzde 100 yapan da var. Öte yandan hiç zam yapmayan da var” dedi.

‘Enerji maliyetleri yüzde 8’den 15’e çıktı’

Cironun içerisindeki personel maliyetinin yüzde 12-15’lerden 18-22’lere çıktığını, enerji maliyetlerininse yüzde 15’e ulaştığını söyleyen Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat ise yaz sezonu için yüzde 135-140’lara varan bir zam oranına işaret etti.