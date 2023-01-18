Kılıçdaroğlu: 14 Mayıs’ta güzel bir başlangıç yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçimin 14 Mayıs’ta olacağını belirterek, “Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te ‘Güneydoğu Hemşeri Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, seçim için 14 Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Eğer hepimiz sağduyulu düşünürsek, sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarsak ve oyumuzu adalet için, hak için, hukuk için kullanırsak; evlatlarımızı düşünürsek, komşumuzu düşünürsek, işsiz evladımızı düşünürsek oyumuzun rengini değiştirmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakmak zorundayız.

* Evet, dört tarafımız ateş çemberi. Farkındayız hepimiz. Bu güzel ülkede hep beraber huzur içinde yaşamak varken niye kavga ediyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz, biz neden insanların kimleri, inançları, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyoruz? Bunları bir tarafa bırakalım.

* Kesinlikle ama kesinlikle; yeni bir Türkiye istiyorsak, kendi içinde barışık bir Türkiye istiyorsak, “Kamplaşma olmasın artık bu memlekette” diyorsak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Beraber yürüyeceğimiz bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Beraber yürüdüğümüz zaman çok daha güçlü olacağız.

* CHP elbette tarihsel kökleri olan, yüz yıllık bir parti. Bizim hatalarımız olmadı mı? Bizim de hatalarımız oldu. Madem samimi bir toplantıdayız, madem beraberiz benim de özeleştiri yapma gibi bir görevim olmalı ve benim de sizlerle helalleşmem gerekiyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Biz yeri geldi Ankara’da oturduk. Güzel nutuklar attık. Ama gelip sizin sofranıza oturmadık. Çayınızı, kahvenizi içmedik, derdiniz nedir diye sormadık. Ankara’da oturduk, bize oy verin dedik. Siz de haklı olarak dediniz ki gelmediniz, oturmadınız, konuşmadınız, derdimizi dinlemediniz, ben sana niye oy vereyim… Haklı mı? Vatandaş haklı.

* Yüzbinlerce hanenin doğru dürüst geliri yokken çocukları kuru ekmek yerken birileri lüks yaşam içinde israf yapıyorsa ne demek ya 13 uçağı olsun bir kişinin. Ne yapacak 13 uçak. Sizin paralarınız, vergileriniz ile alıyor. Devlette israf haramdır. Nokta. İslamiyet’te, inancımızda israf haramdır. İsraf yapanlar kimin parasını harcıyor? İşte o fakir fukaranın parasını harcıyor.

* Bana söyler misiniz iktidar sahiplerinden hangisi mal varlığını sitesine koyuyor? Buradan milyon dolarları göndereceksin Amerika’ya. Orada kızın var. Burada oğlun. Orada yapacaksın gökdelen, hep beraber seyredeceğiz. Size söz veriyorum Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerim, Türkiye’den çalınıp yurt dışına götürülen o milyon dolarların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve size vereceğim. Hiç endişe etmeyin.

* Uyuşturucu baronlarının, mafyanın Türkiye’de cirit attığını da biliyorsunuz. Milyonlarca evladımızın, genç çocuklarımızın zehirlendiğini biliyorsunuz. Antep’te sizlere söz veriyorum o uyuşturucu baronlarının, o mafyanın bu topraklardan kökünü kazıyacağım. Tamamını, ama tamamını yok edeceğim. Onlar tehdit ediyorlar, biliyorum. Bizim Allah’tan başka korkacağımız kimse yoktur. Tehditlerine pabuç bırakmayacağız. Mücadeleyse sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onların önünde diz çökerek onlara itaat etmek varsa biz ayakta ölmeyi her zaman tercih ederiz.

* Türkiye düzelecek. Aramızda yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli, zamanı geldiğinde Türkiye’ye turist olarak gelecekler. Bizim otellerde kalacaklar. Düğünlerini burada yapacaklar. Kimseye düşmanlık etmeden, kimsenin kimliğini sorgulamadan, beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız.

* Bize güvenin. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz.