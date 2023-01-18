Suudi Arabistan: Türkiye gibi kırılgan ülkelere yatırıma devam edeceğiz

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Türkiye gibi ‘kırılgan’ ülkelere yatırıma devam edeceklerini söyledi.

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Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapıyor, son dönemde doğrudan yatırılan döviz hesapları da artıyor.

Örneğin altı hafta önce Suudi Arabistan maliye bakanı, Merkez Bankası’na ‘beş milyar dolar daha’ yatıracaklarını açıklamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu’na (World Economic Forum) katılan Suudi bakan el-Cedan, Bloomberg’e konuştu.

Bakan, krallığın ‘kırılgan’ gördüğü ülkelere tanıdığı ‘cömertliğin’ bir parçası olarak Pakistan, Türkiye ve Mısır’a destek sağlamak için çok taraflı kurumlarla birlikte çalıştığını söyledi.

El-Cedan, “Bu ülkelere yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz ve yatırım fırsatları aramaya devam edeceğiz. İstikrarı sağlamak çok önemli” dedi.