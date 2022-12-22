‘Dostları’ zor zamanda yetişti: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye geldi

Merkez Bankası döviz rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 130 milyar dolar hedefine ulaştı.

Erdoğan’ın ‘dostu’ ve Suudi Prensi Selman, rezervlere destek çıktı.

Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapıyor, son dönemde doğrudan yatırılan döviz hesapları da artıyor.

Örneğin iki hafta önce Suudi Arabistan maliye bakanı, Merkez Bankası’na ‘beş milyar dolar daha’ yatıracağını açıklamıştı.

Erdoğan, 22 Kasım’daysa “Buyurun işte en son Merkez Bankası’nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak” demişti. Erdoğan, sonrasında başbakanlığı döneminde rezervin 135 milyar dolara kadar çıktığını hatırlatıp “Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız” demişti.

Hedefe dayandı

Merkez Bankası’nın rezervleriyse 16 Aralık haftası itibarıyla 129,5 milyar dolara ulaştı. Erdoğan, böylece ilk hedefine ulaştı.