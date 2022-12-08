‘Dostlar’ arayı açmıyor: Suudi Arabistan birkaç güne 5 milyar dolar daha gönderecek

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ Merkez Bankası’na 5 milyar dolar daha yatıracağını söyledi.

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Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları da yapıyor ama son dönemde döviz hesaplarını da artıyor.

Suudi Arabistan da iki hafta önce, Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için Türkiye ile yürütülen müzakerelerin nihai aşamasında olduklarını açıklamıştı.

Dün konuşan Suudi Arabistanlı bakan yatacak para için, “Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile karar verdik” dedi.

El-Cedan, “Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye’de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz” dedi.