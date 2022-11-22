‘Erdoğan’ın dostlarından’ bir 5 milyar dolar daha geliyor

Suudi Arabistan, Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için Türkiye ile yürütülen müzakerelerin son aşamasında olduklarını açıkladı.

Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları da yapıyor ama son dönemde döviz hesaplarını da artıyor.

Suudi Arabistan da bugün, Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için Türkiye ile yürütülen müzakerelerin nihai aşamasında olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan maliye bakanlığı sözcüsü, Reuters’a “MB’ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız” dedi.

Reuters’a bilgi veren iki Türk yetkili de Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık swap ya da mevduat depo benzeri bir kaynak için görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi. MB ise konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Üst düzey bir Türk yetkili de, “Daha yüksek bir tutar için görüşmeler yaptık ancak şu anda 5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladık. Bunun devamı gelebilir. İyileşen ilişkilere paralel olarak yeni adımlar da atılacak. Ticari siyasi askeri birçok alanda iyileşme var. Bir sonraki fazda en az bu kadar daha (5 milyar dolar) swap anlaşması olabilir” dedi.