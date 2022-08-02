Prens Selman’ın milyarlarca dolarlık turundan Türkiye’ye bir ‘swap’ bile çıkmadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir süredir ülke ülke geziyor. Gittiği ülkelerde yüklü miktarlarla anlaşma imzalayan Selman, büyük beklentilere rağmen Türkiye’yle swap anlaşması bile imzalamadı.

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Selman, ilk olarak Mısır’ı ziyaret etti. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Macid bin Abdullah El Kasabi, 22 Haziran’da duyurduğuna göre, iki ülke 7,7 milyar dolar değerinde 14 yatırım anlaşmasını imzaladı. Önemli bölümü özel sektörü kapsayan anlaşmalar arasında altyapı, yenilenebilir enerjiler ve ilaç sanayisi alanlarında projelerin de bulunduğu bildirildi. Suudi Arabistan’dan enerji santrali işletmecisi Acwapower şirketiyle Mısır’ın devlete bağlı elektrik işletmesi arasında bir rüzgâr enerji santrali kurulmasını içeren 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı.

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Prens, 27 Temmuz’da Yunanistan’ı ziyaret etti. Böylelikle, 2018’de işlenen ve başrolü Selman’ın oynadığı söylenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra prens, ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi ziyaret etmiş oldu. İki ülke arasında yüklü miktarlarda anlaşma imzalandı. Taraflar, bazı yatırımlar konusunda anlaştı. Buna göre Yunanistan, Suudi Arabistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni içine alan 800 milyon avro değerinde veri kablosu bağlantısı kurulacak. Atina’daki yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa’nın hidrojen yakıtında Avrupa’nın merkezi olacak bir anlaşmanın da imzalandığını açıkladı ama detay verilmedi. Bunların haricinde elektrik, emlak, gemicilik, altyapı, lojistik ve demiryolu yatırımları hakkında da konuşuldu.

Fotoğraf: Reuters

Selman, Yunanistan’dan sonra, 29 Temmuz’da Fransa’yı ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştü. Kamuoyuyla, görüşmeye dair fazla bir detay paylaşılmadı ancak petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerjinin görüşmenin ana gündemini oluşturduğu biliniyor. Ukrayna işgalinin etkileri derinleşirken ve Rusya’dan enerji temininde problemler artmaya devam ederken bu görüşme bu açıdan dikkat çekti. Hatta Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dönemde Birleşmiş Milletlerin özel raportörü ve soruşturmayı yürüten Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da bu ziyaretin Kaşıkçı ve onu sevenler için geldiği anlam nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. Callamard, ayrıca ‘değerlerin, petrol nedeniyle yok sayılmasını’ da eleştirmişti.

Fotoğraf: Reuters

Haziran’da, Selman Türkiye’yi de ziyaret etmişti ama kayda değer bir anlaşma çıkmamıştı. Suudi Arabistan’dan Türk ekonomisini rahatlatabilecek yatırımların veya anlaşmaların yapılabileceği söylenmişti ama genel geçer ‘iyi ilişkilerin derinleştirilmesi’ konulu açıklamalar haricinde herhangi bir icraat hayata geçmemişti.