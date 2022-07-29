Macron’u ziyaret eden Suudi prens hakkında suç duyurusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ziyaret etti. Fransız insan hakları aktivistleri görüşmeye tepki gösterdi ve Selman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Selman, 2018’de işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra itibarını düzeltmek için gezilere başladı. Ayın başında ABD Başkanı Joe Biden, Arabistan’da Selman’ı ziyaret etmişti. İki gün önce de Selman, bizzat Yunanistan’a gidip Başbakan Miçotakis’le görüşmüştü. Selman, şimdiyse Fransa’ya gitti.

Macron, Prens Selman’ı cumhurbaşkanlığı sarayındaki akşam yemeğinde ağırladı. Görüşmede ana gündemin Ukrayna savaşıyla birlikte baş gösteren enerji krizi olduğu belirtildi. Macron’un Selman’dan petrol üretimini artırmasını isteyeceği düşünülüyor.

İnsan hakları savunucularından Macron’a eleştiri

Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Selman’ı ağırlamasından dolayı Macron’u eleştirdi. Bu kuruluşlara göre, Selman, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde başrolü oynuyor ve bu ziyaretlerle Avrupa’da kendini aklamaya çalışıyor.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dönemde BM’nin özel raportörü ve soruşturmayı yürüten Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da bu ziyaretin Kaşıkçı ve onu sevenler için geldiği anlam nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti. Callamard, ayrıca ‘değerlerin, petrol nedeniyle yok sayılmasını’ eleştirdi.

Selman’a suç duyurusu

Euronews’te yer alan habere göre, iki sivil toplum kuruluşu, Kaşıkçı’nın 2018’de kurduğu ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (Dawn) ve İsviçre merkezli Trial International perşembe günü Paris’te Prens Selman’a karşı ‘işkenceye ortaklık’ ve ‘zorla insan kaybettirme’ suçlarından ortak bir resmi şikayette bulundu.

Dawn’ın yönetici direktörü Sarah Leah Whitson “Fransa, işkence ve zorla kaybetmeye karşı sözleşmelerin bir tarafı olarak, Selman gibi bir şüpheliyi Fransa topraklarındaysa soruşturmak zorunda” dedi.

Uzmanlara göreyse, soruşturmanın Selman’ın Fransa’da kaldığı kısa süre içerisinde başlatılması mümkün görünmüyor.