Suudi prens Yunanistan’daydı: Elimizde oyunun kurallarını değiştirecek çok şey var

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan’ı ziyaret etti. Başbakan Kiryakos Miçotakis’le görüşen Selman, bölgesel konularla enerji ve iş yatırımları hakkında konuştu.

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Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra ilk defa bir Avrupa Birliği üyesi ülkeyi ziyaret eden Selman, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve istifa eden Britanya Başbakanı Boris Johnson’la görüşmüştü. Bu ay başında ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan’a da gitmişti. Türkiye’yle de temasta bulunan Suudi Arabistan’ın bu girişimleri özellikle enerji ve yatırımlar açısından dikkat çekiyor.

Ekathimerini’nin aktardığına göre Yunan makamları, ‘iki tarafın da ikili ilişkileri geliştirmeye hevesli olduğunu’ söyledi. Taraflar, ilişkileri geliştirmek için ‘yüksek stratejik işbirliği konseyi’ kurdu.

Görüşmede bazı yatırımlar konusunda anlaşıldı. Buna göre Yunanistan, Suudi Arabistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni içine alan 800 milyon avro değerinde veri kablosu bağlantısı kurulacak. Atina’daki yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa’nın hidrojen yakıtında Avrupa’nın merkezi olacak bir anlaşmanın da imzalandığını açıkladı ama detay verilmedi. Bunların haricinde elektrik, emlak, gemicilik, altyapı, lojistik ve demiryolu yatırımları hakkında da konuşuldu.

Yetkililer ayrıca iki liderin uluslararası ve bölgesel gelişmeleri tartıştığını ve Miçotakis’in Suudi Arabistan’ın Körfez bölgesi ve ötesinde özellikle önemli bir role sahip istikrarlı bir ortak olduğunu kaydetti.

Selman’ın, Miçotakis’in karşısında otururken basına “Yunanistan’a eli boş gelmeyeceğime dair size söz vermiştim. Elimizde hem iki ülke hem de tüm bölge için oyunun kurallarını değiştirecek çok şey var” demesi de dikkat çekti.