Döviz krizi kapıda: Hükümet, Suudi prensin yolunu gözlüyor

Yeni haftaya 17,30’un üstünde başlayan dolar/TL için piyasada gözler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günkü Ankara ziyaretine çevrildi.

Dolar/TL bu sabah 17,37’ye kadar yükselerek 20 Aralık’tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.

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Hükümetin önlemleri kurda yukarı doğru baskıyı engelleyemezken, piyasada gözler döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağına odaklandı. Bu hafta piyasada Merkez Bankası (MB) faiz kararı ve Selman’ın ziyareti takip edilecek.

Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi olarak görülen Selman 22 Haziran’da başkent Ankara’yı ziyaret edecek. Piyasalarda sürecin yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda MB’nin olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.

Ankara’yla Riyad arasında son birkaç yılda duran diplomatik ilişkiler, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının Riyad’a iade edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeye resmi ziyareti sonrası ‘düzelmeye’ başladı.

Erdoğan, daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı.

Istanbul Analytics’ten Güldem Atabay, “Türkiye ekonomisi izlenen yanlış ekonomi politikaları sonucu bir döviz likiditesi krizine doğru ilerlerken, Suudi kaynaklı petro-dolarların Türkiye’ye yönelmesi seçim geri sayımında Erdoğan açısından yaşamsal önemde” dedi.

Bankacılar bugün ABD piyasaların da tatil olması nedeniyle hacimlerin bir miktar düşük kalmasını belirtiyor.