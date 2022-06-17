Bu da piyasalara ‘müjde’: Suudi prens haftaya Ankara’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın 22 Haziran’da başkent Ankara’ya geleceğini duyurdu.

Selman’ın ziyareti piyasada da takip edilen önemli bir gündem maddesi. Bankacılar, kamu müdahaleleriyle ilerleyen kur politikasının sürdürülebilmesi için yeni bir döviz kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, bunun Suudi Arabistan’dan sağlanıp sağlanamayacağı yakından izleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’yla Riyad arasında son birkaç yılda duran diplomatik ilişkiler, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının Riyad’a iade edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeye resmi ziyareti sonrası düzelmeye başladı.

Erdoğan, daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı.

Selman’ın ziyaretinde görüşülecek konular arasında ticaret, bölgedeki gelişmeler, muhtemel (döviz) swap anlaşması ve enerji projeleri bulunuyor.