Piyasa bunu beğendi: Suudi prensin ziyaretiyle yeni bir dönem başlayacak

17,30’un üstünde seyrini sürdüren dolar/TL için piyasada gözler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günkü Ankara ziyaretine çevrildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, ziyarette bazı anlaşmaların imzalanacağını ve ‘tam normalleşme’nin başlayacağını söyledi.

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Hükümetin önlemleri kurda yukarı doğru baskıyı engelleyemezken, piyasada gözler döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağına odaklandı. Bu hafta piyasada Merkez Bankası (MB) faiz kararı ve Selman’ın ziyareti takip edilecek.

Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi olarak görülen Selman 22 Haziran’da başkent Ankara’yı ziyaret edecek. Piyasalarda sürecin yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda MB’nin olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.

Ankara’yla Riyad arasında son birkaç yılda duran diplomatik ilişkiler, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının Riyad’a iade edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeye resmi ziyareti sonrası ‘düzelmeye’ başladı.

Erdoğan, daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı. Dün Suudi Arabistan, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

Reuters’a ziyaret hakkında bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Yeni bir döneme başlanacak ve tam normalleşme olacak. Ziyaret kapsamında enerji, ekonomi, güvenlik alanında bazı anlaşmalar imzalanacak” dedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisiyse şunları söyledi: “Ekonominin dış döviz kaynağı ihtiyacı devam ediyor. Öncü veriler MB net rezervlerinin geçen hafta da 1 milyar dolar civarı gerileyerek 7 milyar dolara doğru düşeceğini gösteriyor. Bu 20 yılın en kötü seviyesi olacak. Bu durum sürdürülebilir değil. Kısa vadede hükümetten yeni döviz kazandırıcı adımlar bekliyoruz.”