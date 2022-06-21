Selman’ı beklerken: Her 10 seçmenden altısı yakınlaşmaya olumsuz bakıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden altısı Suudi Arabistan’la yakınlaşmaya sıcak bakmıyor.

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AKP hükümeti, 22 yıllık iktidarı boyunca ilişkilerin bozulduğu ülkelerle çoğunlukla ekonomik zorunluluklardan dolayı ‘iyileşme adımları’ atıyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi olarak görülen veliaht prens Muhammed bin Selman yarın başkent Ankara’yı ziyaret edecek. Piyasalarda sürecin yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.

Ankara’yla Riyad arasında son birkaç yılda duran diplomatik ilişkiler, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının Riyad’a iade edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeye resmi ziyareti sonrası ‘düzelmeye’ başladı.

Erdoğan, daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı. Daha sonra, Suudi Arabistan, Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırmıştı.

17,30’un üstünde seyrini sürdüren dolar/TL için piyasada gözler Selman’ın Ankara ziyaretine çevrildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, ziyarette bazı anlaşmaların imzalanacağını ve ‘tam normalleşme’nin başlayacağını söyledi.

En çok istenmeyen ülke İsrail

MetroPOLL’ün kurucu ve yöneticisi Özer Sencar’ın Twitter’dan paylaştığı araştırmaya göre seçmenin çoğunluğu Türkiye’nin ‘arası bozuk’ olduğu ülkelerle ilişkileri iyileştirmesine sıcak bakmıyor.

Yakınlaşılması olumsuz karşılanan ülkelerde zirveyi yüzde 67,6’yla İsrail alırken, iyileşme adımları en çok yüzde 42,1’le Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olumlu karşılanıyor.