Kaftancıoğlu’ndan Odatv’ye ‘operasyon’ tepkisi: Hürrem imzasıyla beklerdim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Odatv’nin ‘Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu operasyonu‘ haberine tepki gösterdi.

Fotoğraf: İBB

Daha önce Kaftancıoğlu’yla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim olduğuna dair haber yapan Odatv’den benzer bir iddia daha geldi.

Odatv, ‘Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu operasyonu‘ başlıklı haberde Kaftancıoğlu’nun il yönetiminde örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kuzeni Ufuk İnan’ı örgüt sorumluluğundan alıp ‘pasif göreve çektiğini’ yazdı.

Ayrıca İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay’ı da ‘kızağa çekildiği’ ileri sürüldü.

Haberi Twitter hesabından alıntılayan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti: “OdaTv hangi operasyonun parçası bilmem ancak partimize dair bildiğim bir şey var ki o da CHP il yöneticileri kişilere değil fikirlere yakın olurlar. Fikirlerinin temelini de partili kimlikleri oluşturur.”

Bahsi geçen isimlerin pasif göreve çekildiği iddiasını yalanlayan Kaftancıoğlu, “Bu arada böyle bir yazıyı Hürrem imzasıyla beklerdim:)” dedi.

Kaftancıoğlu’ya İmamoğlu arasında gerilim olduğuna dair iddiayı Odtv, daha önce ‘Hürrem Elmas’ imzasıyla bildirmişti.