Akşam Postası / 16 Temmuz 2021

Araştırma: BioNTech, Sinovac’tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Hong Kong’da yapılan bir araştırma, BioNTech aşısı yaptıranlarım, Sinovac ile aşılananlara göre 10 kat daha fazla antikora sahip olduğunu gösterdi.

Gergerlioğlu yeniden milletvekili!

Milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası bir süre tutuklu kalıp tahliye edilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, dört aylık aranın ardından milletvekilliği iade edildi.

Dar gelirliler için yapılan konutlar AKP’lilere satılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Kiptaş’ın dar gelirliler için Çatalca ilçesinde inşa ettirdiği 2 binden fazla konutun AKP’lilere satıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Soylu’nun kuzenine ‘vurgun’ suçlaması: 15 liralık ürünü bin liraya satmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 15 liralık ürünü SGK’ya bin liraya sattığı öne sürüldü. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Soylu’ya ait firma için “Bugüne kadar bu şekilde çok sayıda şüpheli işlere imza atıldığı iddia ediliyor” dedi.

Kadıköy Anadolu’da rant kaygısı: Belediye söz vermiş; bakanlık hala sessiz

Deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin (KAL) İstanbul’un Moda semtindeki değerli arazisinin ranta açılacağına dair kaygılar sürerken, Kadıköy Belediyesi’nin imar planında yol olarak görülen alanın kullanılmayacağına dair söz verdiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2017’den beri öğrencileri mağdur eden süreçle ilgili halen herhangi bir açıklama yapmadı.

Peker’in örgütüne operasyon: Dokuz kişi tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden dokuzu tutuklandı.

AKP’den ittifak önerisi: Parti sayısı arttıkça baraj da artsın

Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen AKP ve MHP’nin yüzde 5’lik barajda mutabık kaldığı, ancak AKP’nin, MHP’nin ‘ittifak içi baraj’ önerisine karşı, ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artacağı bir sistem önerdiği belirtildi.

KKTC’de iki partiden Erdoğan’a ‘boykot’

KKTC’de iki siyasi parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı meclis toplantısında yer almayacaklarını duyurdu.

Şirketlere borç yapılandırmayı kolaylaştıran değişiklik

Küçük ve büyük ölçekli şirketlerin bankalara olan finansal borçlarının yeniden yapılandırıldığı çerçeve anlaşmasının bazı maddelerinde yeniden yapılandırma sürecini hızlandıracak değişiklikler yapıldı.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a(fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!

Halk Ekmek fiyatlarına zam: 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1,25 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Ekmek fiyatı yarından itibaren 1 liradan 1,25’e çıkacak.

AKP’den yeni teklife ‘OHAL’ revizyonu

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gözaltı sürelerinin uzatılması ve kamudaki ihraçlara ilişkin olağanüstü hal (OHAL) yetkisinin uzatılması süresini üç yıldan bir yıla indirdiklerini açıkladı.

İşin rengi değişti: Oyun sektörü artık finanstan bile fazla yatırım alıyor

Türkiye’de en çok yatırım alan sektörlerin başında artık ‘oyun sektörü’ var. Türkiye girişim ekosisteminin en güçlü olduğu sektör olarak bilinen finans sektörü bile yılın ilk altı ayında oyun sektörünün gerisinde kalmış durumda.