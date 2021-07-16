2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 15 liralık ürünü SGK’ya bin liraya sattığı öne sürüldü. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Soylu’ya ait firma için “Bugüne kadar bu şekilde çok sayıda şüpheli işlere imza atıldığı iddia ediliyor” dedi.