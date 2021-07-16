2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da

UEFA, 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Covid-19 salgını nedeniyle 2021’deki ev sahipliği hakkı Portekiz’deki Porto’ya verilen İstanbul’un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.
İstanbul’un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022’de Rusya’nın Saint Petersburg, 2024’te İngiltere’nin Londra ve 2025’te Almanya’nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.
Avrupa Ligi finalinin ise 2022’de İspanya’nın Sevilla, 2023’te Macaristan’ın Budapeşte, 2024’te İrlanda’nın Dublin ve 2025’te İspanya’nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.
UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca da İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıkladı.