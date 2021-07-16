AKP’den yeni teklife ‘OHAL’ revizyonu

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gözaltı sürelerinin uzatılması ve kamudaki ihraçlara ilişkin olağanüstü hal (OHAL) yetkisinin uzatılması süresini üç yıldan bir yıla indirdiklerini açıkladı.

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Yasa tasarısı, terörle mücadeleye ilişkin bölümlerinde yer alan gözaltı sürelerinin uzatılması başta olmak üzere muhalefet tarafından OHAL düzenlemelerinin 2023 seçimlerine kadar uzatılması anlamına geldiği yönünde eleştiriliyordu.

Meclis’teki basın toplantısında konuşan Turan, şunları söyledi “Terörle mücadele kapsamında üç yıl olan gözaltı süresini revize ederek bir yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracı ile ilgili üç yıl olan teklifimizi de yine bir yıla indiriyoruz. Bu adımı önemsiyorum. Haftanın başından beri muhalefet partileri, ‘AK Parti seçime OHAL’le gitmek istiyor, AK Parti OHAL’i sevdi, AK Parti OHAL’i sindirmek için OHAL’i seçimde kullanacak’ dedi. Artık bizi anlayın. Biz OHAL’i istemiyoruz ama Türkiye gerçekleri var. Türkiye’nin önünde hain ‘FETÖ’ terör örgütü var.”

‘Çok özel kurumlarda, çok özel görevlerde olan insanlar’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, kamuoyunda sık sık gündeme gelen ‘çift maaş’ alan AKP’li bürokratlarla ilgili ise şunları söyledi: “Şu an kamuoyunda zaman zaman çok ağır ithamlarla ’10 maaş aldı 20 maaş aldı’ tarzı ifadelerin doğru olmadığını söylemek isterim. Yanlış hatırlamıyorsam iki maaştan fazla alma hakkı yok. O çok sayıda insan, çok özel kurumlarda, çok özel görevlerde olan insanlarımız da var. Bir kişinin bulunduğu pozisyonla ilgili birden fazla yerde görev alması birden fazla maaş anlamına gelmez. İkiden fazla maaş almak yok diye biliyorum. Biz bunu kamuoyunda olan rahatsızlıkla birlikte değerlendirdik, çalıştık.

Ortaya çıkan tabloda bir eksik varsa düzeltiriz ama bendeki bilgi kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönündedir. 10 maaşlı 20 maaşlı kimse yok. Varsa da bunu düzeltmek durumundayız. Maaşların kendi yaptığı göreve göre çok olması az olması başka konu, özel sektörle bazı özellikli kurumların kıyaslanması başka konu ama prensip olarak biz de kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyen bir maaş rejimi olmasını doğru buluruz.”

‘Takdir Anayasa Mahkemesi’nindir‘

AKP grup başkan vekili, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı ardından yeniden Meclis’e dönen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Aslında Türkiye’de yasama, yürütme, yargının farklı çalıştığının, kuvvetler ayrılığının olduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Meclis daha önceki tarihte Gergerlioğlu hakkında verilen kararları okumuştur. Meclis karar vermemiştir. Mahkemenin kararını okuduğu için seçilmişliği düşmüştür ancak sonraki itirazlarda yargı kendi içerisinde bu dönüşümü sağlamış ve Gergerlioğlu’nun suçunun seçime engel olmadığına karar vermiştir.

Dolayısıyla bizim dışımızda işleyen bir konudur. Gergerlioğlu veya başkası keşke kimse suç işlemese keşke herkes terörle ilgili ilişkilerine mesafe koyabilse keşke tüm partilerimiz demokratik zeminin tam göbeğinde yer alabilse ama maalesef bunlar hep böyle tartışma konusu oluyor. Tüm terörle ilişkisi olan kişilerin yargılanmalarının dokunulmazlıktan kaynaklı avantajlarına sığınmadan devam ettirebilsek ama geldiğimiz yerde takdir Anayasa Mahkemesi’nindir.”