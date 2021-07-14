OHAL uygulamalarını uzatan teklif komisyondan geçti

Ağırlıklı olarak ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren ve gözaltı sürelerini belirli koşullarda uzatan torba tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edildi.

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Yasa tasarısı, terörle mücadeleye ilişkin bölümlerinde yer alan gözaltı sürelerinin uzatılması başta olmak üzere muhalefet tarafından olağanüstü hal (OHAL) düzenlemelerinin 2023 seçimlerine kadar uzatılması anlamına geldiği yönünde eleştiriliyor.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, 18 Temmuz 2018’de sona ermişti. Ancak OHAL döneminde kullanılan yetkilerden bazılarının uygulama süresi, çıkarılan torba kanunlarla üç yıl daha uzatılmıştı. Bu ayın sonunda süresi dolacak yetkiler, kanun teklifi kabul edilirse üç yıl daha uzatılacak.

Böylece, OHAL’in tamamlanmasının ardından çıkarılan torba yasa ile üç yıl daha uygulanmasına karar verilen gözaltı süresini 12 güne çıkaran düzenlemenin bir üç yıl daha uzatılmasının önü açılmış olacak.

Teklifle, kamu görevlilerinin ihraç edilmesi veya OHAL Kararlarını İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilmesinde, OHAL sonrası üç yıl süreyle uzatılan uygulamanın üç yıl daha uzatılması da önerildi.

Yine OHAL’de ve OHAL sonrası üç yılda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından şirketlere kayyım atanması uygulamasının da üç yıl daha sürdürülmesi öngörüldü.

CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu “Teklifin bel kemiği OHAL’in yasa yoluyla üç yıl daha uzatılması. Teklif kamu görevinden ihraçları düzenlediği gibi demokratik toplum düzenini tehdit eden konuların da uzatılması demek. Teklif yasalaşırsa 2023 genel seçimlerine ve 2024 yerel seçimlerine OHAL koşullarında girilecek” dedi.