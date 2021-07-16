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Yaramazlara biraz batar!

Filipinler’de mezuniyet töreni: Öğrencileri robotlar temsil etti

Filipinler’in Taguig kentindeki Senator Renato Cayetano Fen ve Teknoloji Lisesi, Covid-19 sebebiyle evde kalan öğrencileri temsilen cübbe ve kep giydirilen robotlarla mezuniyet töreni düzenledi.

Fotoğraf: AA

Pandeminin yayılması birçok alanı etkilerken toplumları yaratıcı yollar bulmaya sevk etti. Tedbirler nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler ‘uzaktan’ mezuniyet yollarına başvurmak zorunda kaldı.


Filipinler’deki online’mezuniyet de öğrencilerin muhtemelen hiç unutmayacağı bir pandemi anısı olarak kalacak. Online tören, Facebook’ta da yayınlandı ve aileler tarafından izlendi.

Mezuniyet hazırlığı… Fotoğraf: AA

Daha önce yine Filipinler’de sekiz ilkokul öğrencisi mezuniyetlerini popüler oyun Minecraft’ta organize etmişlerdi. Bundan ilham alan Pennsylvania Üniversitesi öğrencileri de yerleşkeyi oyun içerisinde yeniden yaratıp benzer bir etkinlik düzenledi.

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