AB seyahat kısıtlamalarından muaf ülkeleri açıkladı: Listede Türkiye yok

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesini güncelledi. Türkiye listede yer almadı. Listeye Ukrayna’yı ekleyen AB, Katar ve Suudi Arabistan’a ise sınırları açmaya devam edecek.

AB’nin 30 Haziran tarihli acil olmayan durumlar için seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye, Rusya ve ABD yer almamıştı.

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AB 22 Ocak 2021’de yaklaşık dört saat süren toplantının ardından seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Hem ülkelerin kendi içinde hem de diğer ülkelere zaruri olmayan nedenlerden dolayı yapılacak seyahatlerden güçlü bir şekilde vazgeçirmemiz gerekiyor” demişti. Pandeminin ilk dalgasında paniğe kapılarak tek taraflı kapatmalar olduğunu ve bu durumun ekonomik anlamda bir kaosa neden olduğunu anımsatan von der Leyen, “Ortak pazarın işlevselliğin korumak büyük önem taşıyor” demişti.

Liste iki haftada bir güncelleniyor

İki haftada bir ülkelerin Covid-19 verilerini yeniden değerlendiren AB Konseyi, listeyi güncelledi. Buna göre seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna eklendi, Tayland ve Ruanda ise listeden çıkarıldı. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin’e de sınırlar açık olabilecek.

Listede şu ülkeler bulunuyor:

“Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Avustralya, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, İsrail, Japonya, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna, ABD, Kosova, Tayland, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin ve Çin özel yönetim bölgeleri Hong Kong ev Makao.”

Karar tavsiye niteliğinde

Öneri niteliğindeki listenin yasal olarak bağlayıcılığı yok. Üye ülkeler bu liste doğrultusunda kendi kararlarını almakta serbest. Ancak AB üyesi olmayan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararında ortak hareket edilmesi tavsiye ediliyor.