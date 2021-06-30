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Yaramazlara biraz batar!

AB kısıtlamasız seyahat dönemine başlıyor: ‘Güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye hala yok

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kısıtlamasız seyahatlerin yeniden başlamasını mümkün kılan ‘Dijital Covid Sertifikası’ uygulaması bu geceyarısı yürürlüğe giriyor. Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa dışındaki bazı ülkelere yapılacak seyahatlere ilişkin kısıtlamalar bir süre daha devam edecek.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’nin aktardığına göre AB sınırları içinde 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek sertifika, kişilerin, kısıtlamalara takılmadan birlik içindeki ülkeleri rahatça ziyaret edebilmesine olanak tanıyor.


Dijital ya da kağıda basılı bir QR kodundan oluşan sertifikaya sahip olabilmek için şu üç koşuldan birine sahip olmak gerekiyor:

  • AB ya da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan Covid-19 aşılarının her iki dozunu de en az 14 gün önce yaptırmak
  • Seyahatten kısa süre önce yapılan ‘corona’ testinin sonucunun negatif çıkması
  • Son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş olmak

AB tarafından tanınan ‘corona’ aşılar şunlar: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson. DSÖ bu aşıların yanısıra Çin’de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşılarına da acil kullanım onayı vermişti. Sinovac, Türkiye’de 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılanmasında kullanılmıştı.

Kısıtlamaların kaldırılması için en erken tarih 15 Temmuz

Hollanda ve Belçika, yüksek vaka sayıları nedeniyle ‘riskli’ bölge ilan ettiği Türkiye’ye ‘zorunlu haller dışında gidilmemesi’ uyarısını yineledi.

Avrupa Komisyonu’nun da en erken 15 Temmuz’a kadar, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon, kısıtlamaları her iki haftada bir gözden geçiriyor.

Avrupa’daki bazı tur operatörleri, Türkiye uçuşlarını 16 Temmuz’a kadar iptal ettiğini duyurmuştu.

AB yönetimi, şimdilik sadece birlik dışındaki ‘güvenli ülkeler’ listesinde yer alan bölgelere seyahat edilmesini tavsiye ediyor.

Bunun yanında birlik, 19 Mayıs’ta iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlara sınırlarını açma kararı almıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “27 üye ülkenin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti.

AB iki doz aşı olanlara sınırlarını açacak: Listede Sinovac yok

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