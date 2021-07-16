Peker’in örgütüne operasyon: Dokuz kişi tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden dokuzu tutuklandı.

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İstanbul polisinin 7 Nisan’da örgüte yönelik operasyonunun devamı niteliğinde bir başka operasyonda, dört gün önce 15 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, bir restoran zincirinin şirketini yağmalamaya karışmakla suçlanmıştı.

Gözaltındaki 15 kişiden üçü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12’si Kartal ilçesindeki Anadolu adliyesine götürüldü.

Adliyeye çıkarılanlar, ‘suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden dokuzunu tutuklanmasına, üçünün de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Suçlamalar ne?

AA’nın haberine göre savcılığın şüpheliler hakkında mahkemeye sevk yazısında, örgüt üyelerinin müşteki E.S.’nin piyasada faaliyet gösteren ve çok sayıda bayiliği bulunan restoran zincirini, yağmalamak suretiyle üzerine geçirerek işletmeciliklerini yaptıkları belirtildi.

Müşteki E.S.’nin bu yağmalama eyleminden sonra örgütten korktuğu için şikayette bulunamadığı kaydedilen yazıda, örgüte yönelik yapılan operasyonlardan sonra bir kısım tutuklamaların gerçekleşmesi üzerine şikayet dilekçesi verdiği ve ayrıntılı bir şekilde eylemleri anlattığı bilgisine yer verildi.

Sevk yazısında, suç örgütünün, E.S.’ye ait şirketi yağmalaması neticesinde şirket yönetimini şüphelilerden F.A.’nın, Sedat Peker’in talimatı doğrultusunda ele aldığı ve silahlı adamlarıyla şirkete gelerek yönetimi devralıp yürütmeye başladığı kaydedildi.

‘Bayilikleri aldılar’

Tespit ve teşhislerde, H.U., T.Y., B.Y. ve A.Ç.’nin, şüpheli F.A.’nın yanında silahlı adamları olarak eyleme iştirak ettikleri aktarılan yazıda, bu şahısların her birinin daha sonraki tarihlerde restoranın farklı yerlerdeki bayiliklerini kendi üzerlerine alarak örgüt adına işlettikleri aktarıldı.

Sevk yazısında, şüpheli F.A.’nın, restoranı oğlu E.A.’ya ait bir firmaya aktardığı, bu firmanın da örgüt adına işletildiği belirtilerek, ayrıca E.A.’nın şirket merkezinden söz konusu zincir restoran markası adı altında tüm işlemleri babası F.A. ile birlikte yönettiği vurgulandı.

Restoran zincirinin bağlı olduğu şirketlerin farklı örgüt üyeleri arasında sürekli el değiştirdiği aktarılan yazıda, bunun sonucunda şirketin son olarak F.A.’nın diğer oğlu M.E.A. üzerine geçirilmek suretiyle örgütsel anlamda tüm şüphelilerin birliktelik sağlayarak yağma eylemine örgüt kapsamında iştirak ettiği savunuldu.

‘Kasada zorla oturdular’

Sevk yazısında, bu restoran markasının Beyoğlu şube bayiliğinin müşteki O.T.’ye ait olduğu, şirketin genel merkezinin örgüt tarafından yağmalanmasından sonra bu şubenin de ele geçirilmek amacıyla örgütün harekete geçtiği, bu kapsamda şüphelilerden D.B.’nin yanındaki başkaca şahıslarla gelerek şubenin kasasına zorla oturduğu, paralara el koyduğu, kendi pos cihazlarını buraya koyarak işletmeye başlattığı, ayrıca işyerinde direnci kırmak amacıyla kavga ve gürültü çıkardığı aktarıldı.