Peker’in örgütüne yönelik operasyon: 15 kişi gözaltında

Tayland sağlık bakanlığı Sinovac aşısı olan 600’den fazla sağlık çalışanın yeniden enfekte olduğunu duyurdu. Bakanlığın gündeminde üçüncü doz aşı yapılması var. Konu hakkında açıklama yapan yetkililerden Sopon Iamsirithawon, üçüncü doz aşının viral vektör ya da mRNA olacağını belirtti.