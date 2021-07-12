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Yaramazlara biraz batar!

Peker’in örgütüne yönelik operasyon: 15 kişi gözaltında

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, örgütüne yönelik geçen aylarda düzenlenen operasyonun ardından YouTube hesabından video çekmeye ve Twitter’dan çok sayıda paylaşım yapmaya başlamıştı. Peker özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddiaları dile getiriyor.


AA’nın haberine göre İstanbul polisi, 9 Nisan’da örgütüne operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Haberde, ekiplerin suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığını tespit ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine polis, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

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