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Yaramazlara biraz batar!

Halk Ekmek fiyatlarına zam: 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1,25 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Ekmek fiyatı yarından itibaren 1 liradan 1,25’e çıkacak.

Fotoğraf: Arşiv

İHE, ekmek ve diğer unlu mamullere 21 Eylül 2020’de de yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı.


İBB’den yapılan açıklamada, zamma gerekçe olarak un, enerji, işçilik, dağıtım gibi artan giderler gösterildi.

Un fiyatları son dört ayda yüzde 25 artarken, elektriğe de yüzde 15 zam yapılmıştı.

Açıklamada, “Halka ekmeği sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için bu değişiklik kaçınılmaz bir zaruret olmuştur” dendi.

Zamlar sonrası,

250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL’den 1,25 TL’ye,

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL’den 7 TL’ye,

50 gramlık altın çörek 1 TL’den 1,25 TL’ye,

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL’den 5,75 TL’ye,

1 kilogramlık siyez unu 12,5 TL’den 14 TL’ye,

1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 TL’den 8 TL’ye yükseldi.

İHE ürünlerine yüzde 33 ila 50 zam: 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL oldu

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