Gergerlioğlu yeniden milletvekili!

Milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası bir süre tutuklu kalıp tahliye edilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, dört aylık aranın ardından milletvekilliği iade edildi.

Fotoğraf: Twitter/Garo Paylan

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

Bunun üzerine, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM, tutuklu yargılandığı sırada Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti.

AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi sonrası Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verilmiş, 3 Nisan’da tutuklanan vekil 6 Temmuz’da serbest bırakılmıştı.

Son olarak da yerel mahkeme kararı Meclis Başkanlığı’na göndermişti.

‘Hak ihlali’ kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Böylece Gergerlioğlu yeniden vekillik statüsü kazandı.