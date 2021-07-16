Kadıköy Anadolu’da rant kaygısı: Belediye söz vermiş; bakanlık hala sessiz

Deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin (KAL) İstanbul’un Moda semtindeki değerli arazisinin ranta açılacağına dair kaygılar sürerken, Kadıköy Belediyesi’nin imar planında yol olarak görülen alanın kullanılmayacağına dair söz verdiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2017’den beri öğrencileri mağdur eden süreçle ilgili halen herhangi bir açıklama yapmadı.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) ortak açıklamayla sürece dair son bilgileri paylaştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi

Maarif Koleji adıyla da bilinen okulda 2017’de başlayan ve şeffaf yürütülmediği için eleştirilere neden olan yenileme sürecinin uzamasından rahatsız olan öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri, yaklaşık iki hafta önce bir açıklamayla, İstanbul’un gözde semtlerinden Moda’da, okula ait deniz manzaralı arazinin tamamen ya da kısmen alınacağı, 32 dönümlük arazinin küçüleceği, ‘gayrimenkul rantına açılacağı’, inşaatın uzun yıllar süreceği yönündeki endişelerini duyurmuştu.

KALİD ve KALEV ise projeye ilişkin detaylı bir açıklamayla endişeleri gidermeye çalışmış, arazi kaybı olmayacağını belirtmişti.

Ancak Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması adlı grup arazinin bir bölümünün yol projesi için ayrıldığına dair okul yönetiminden kendilerine bilgi aktarıldığını kaydetmişti.

Oysa, valiliğe bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Alman kalkınma bankası KfW kredisiyle başlattığı projede, binaların tarihi dokusunun ve ağaçların korunacağı sözü verilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, ayrı ayrı soru önergeleri vererek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u konuyu aydınlatmaya davet etmiş, ancak bakandan herhangi bir açıklama gelmemişti.

2005’te de gündeme gelmişti

KALİD ve KALEV, ortak açıklamalarında, imar planında 48 yıldır yol olarak görülen bu alanın, Kadıköy Anadolu Lisesi ile St. Joseph Lisesi arasındaki duvar sınır olmak üzere, okulun servis girişi kapısından Çamlık olarak adlandırılan sahil kısmına kadar 8 metre genişliğinde bir şerit olduğunu belirtti.

Kuruluşundan bu yana fiili olarak Kadıköy Anadolu Lisesi’nce kullanılan bu alanın plana göre Kadıköy Belediyesi’nin tasarrufu altında olduğu ifade edildi.

Belediye söz vermiş

Aynı konunun 2005 yılında da gündeme geldiğini hatırlatan iki kurum, temasları sonucunda bu alanı hiçbir zaman yol olarak kullanmamış olan Kadıköy Belediyesi’nin, bundan sonra da kullanmayacağına dair taahhüt ve beyan aldıklarını kaydetti.

Açıklamada “Son süreçte, Kadıköy Belediyesi son iki hafta boyunca yaptığımız temaslarda bu alanın yol olarak kullanılmasına yönelik bir talep ya da girişimleri olmadığını ve olmayacağını tekraren teyit etmiştir” dendi.

MEB’in başvurması lazım

Açıklama şöyle devam etti: “Geçmişte hiçbir zaman kullanılmayan ve bundan sonra da kullanılmayacağı Kadıköy Belediyesi tarafından açıklanan bu kısmın, planda ‘yol’ olmaktan çıkartılması ve Kadıköy Anadolu Lisesi arazisine eklenmesi için Milli Eğitim’in Kadıköy Belediyesi’ne plan değişikliği için gerekli başvuruları yapması, bununla ilgili prosedürün işletilmesi ve hem Kadıköy Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’nce de gerekli plan değişikliğinin yapılması gerekmektedir. Kurumlarımız bu süreci de takip edecektir.”

Tek endişe kaynağı rant değil

Ancak öğrenciler, mezunlar ve aileler tarafında tek endişe kaynağı arazinin ranta açılması değil.

Yaklaşık iki yıl boyunca Merdivenköy semtindeki Halil Türkkan Ortaokulu ile İstanbul Kadıköy Lisesi’ne bölünmekle yüz yüze olan öğrenciler okula ve pansiyon binalarına sokulmamalarına tepkili.

Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması hesabından bir açıklama yayınlayan öğrenciler, okula girip ders görmek isteyenlerin ‘pandemi ve yıkılma riski’ gerekçe gösterilerek, kötü muameleyle geri çevrildiğini, ancak okul binasının yönetimce otopark ve dizi seti olarak kullanılarak ticarethaneye çevrildiğini belirtti. Öğrenciler okuldaki barınma ve yemekhane koşullarının da çok olumsuz olduğunu dile getirdi.

Birçok öğrenci, veli ve mezun, alt ve üst sınıf öğrencilerin birbirinden koparılıp kontenjanın düşürülmesi gibi uygulamaların okulun demokratik ve aydınlıkçı kültürünü baskılamak için kullanılacağı kaygısını taşıyor.

Hedefteki okul

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenine vedası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘proje okul’ statüsüne dahil ettiği KAL, daha önce öğrenci eylemlerine sahne olmuş, bu kapsamda 71 öğretmeninin başka okullara atanmasına karşı imza kampanyası başlatılmış, liseliler birbiri ardına bildiri yayınlayarak ‘proje okul‘ uygulamasını protesto etmişti. Okulun adı bu eylemlerden sonra farklı olaylarla sürekli gündeme geldi. Mezun dernekleri öğrencilerinin geçmişten bu yana devam eden ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor. En büyük lise festivali olarak görülen geleneksel KALFest de yetkililer tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak geçen yıllarda iptal edilmişti.