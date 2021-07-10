Kadıköy Anadolu’da rant endişesi bitmiyor; öğrenciler ‘kötü muamele’den şikayetçi

İstanbul’un Moda semtindeki okul binalarının deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) öğrenciler, daha önce yenilenme sürecinde herhangi bir arazi kaybının yaşanmayacağını belirten okul yönetiminin, kendilerine yeni projede 1 dönümlük arazi kaybı olacağını, buranın sokağa dönüştürüleceğini söylediğini duyurdu.

Twitter’da Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması hesabından bir açıklama yayınlayan öğrenciler, okula girip ders görmek isteyenlerin ‘pandemi ve yıkılma riski’ gerekçe gösterilerek, kötü muameleyle geri çevrildiğini, ancak okul binasının yönetimce otopark ve dizi seti olarak kullanılarak ticarethaneye çevrildiğini belirtti. Öğrenciler okuldaki barınma ve yemekhane koşullarının da çok olumsuz olduğunu dile getirdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi

Hedefteki okul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘proje okul’ statüsüne dahil ettiği İstanbul’un köklü liselerinden Kadıköy Anadolu Lisesi, daha önce öğrenci eylemlerine sahne olmuş, bu kapsamda 71 öğretmeninin başka okullara atanmasına karşı imza kampanyası başlatılmış, liseliler birbiri ardına bildiri yayınlayarak ‘proje okul‘ uygulamasını protesto etmişti. Okulun adı bu eylemelerden sonra farklı olaylarla sürekli gündeme geldi. Mezun dernekleri öğrencilerinin geçmişten bu yana devam eden ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor. En büyük lise festivali olarak görülen geleneksel KALFest de yetkililer tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak geçen yıllarda iptal edilmişti.

Öğrenci ve mezunlarda rant endişesi

Kadıköy Anadolu Lisesi ticarethane değil okuldur! Okuldaki son duruma ilişkin açıklamamızdır. pic.twitter.com/yxWNUxgOEt — Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması (@kaldayanismasi) July 9, 2021

Maarif Koleji adıyla da bilinen KAL’da Ekim 2017’de bir yenileme süreci başlamıştı. İlk etapta pansiyon binası boşaltılarak, yatılılar prefabrik binalara alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) onay vermesiyle 2019 sonunda pansiyon binası yıkılmıştı. Pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeler, ‘riskli bina’ statüsündeki ana binanın deprem riskinin daha fazla taşınmaması ve inşaat sürecinin üç yıla yayılmaması gibi gerekçeler ile projenin iki faz yerine tek fazda tamamlanmasına karar verilmiş, okuldaki tüm binaları kapsayacak şekilde şubat ayında ihale düzenlenmişti.

Son olarak, projenin devamı için ihalenin onaylanmasının beklendiği, yaklaşık bir eğitim-öğretim yılını kapsayacağı duyurulan inşaat süresince öğrencilerin Anadolu Yakası’ndaki farklı okullarda derslerine devam edeceği belirtilmişti.

Sürecin uzamasından rahatsızlanan öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri ise bir açıklamayla, okula ait 32 dönüm arazinin tamamen ya da kısmen alınarak, başka inşaatlar yapılacağı, camianın alanının küçüleceği, ‘gayrimenkul rantına peşkeş çekileceği’, inşaatın uzun yıllar süreceği yönünde endişelerini duyurmuştu.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) ise projeye ilişkin detaylı bir açıklamayla endişeleri gidermeye çalış, arazi kaybı olmayacağını belirtmişti.

Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması’nın açıklaması şöyle: