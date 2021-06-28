Öğrenci ve mezunlarda rant endişesi: Kadıköy Anadolu’da ne oluyor?

İstanbul’da okul binalarının deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri, okulun Moda semtindeki deniz manzaralı arazisinin rant projelerine açılacağından endişeleniyor.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) ise projeye ilişkin detaylı bir açıklamayla endişeleri gidermeye çalıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘proje okul’ statüsüne dahil ettiği İstanbul’un köklü liselerinden Kadıköy Anadolu Lisesi, daha önce öğrenci eylemlerine sahne olmuş, bu kapsamda 71 öğretmeninin başka okullara atanmasına karşı imza kampanyası başlatılmış, liseliler birbiri ardına bildiri yayınlayarak ‘proje okul‘ uygulamasını protesto etmişti. Mezun dernekleri ise öğrencilerinin geçmişten bu yana devam eden ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor.

Yenileme süreci

Maarif Koleji adıyla da bilinen KAL’da Ekim 2017’de bir yenileme süreci başlamıştı. İlk etapta pansiyon binası boşaltılarak, yatılılar prefabrik binalara alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) onay vermesiyle 2019 sonunda pansiyon binası yıkılmıştı. Pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeler, ‘riskli bina’ statüsündeki ana binanın deprem riskinin daha fazla taşınmaması ve inşaat sürecinin üç yıla yayılmaması gibi gerekçeler ile projenin iki faz yerine tek fazda tamamlanmasına karar verilmiş, okuldaki tüm binaları kapsayacak şekilde şubat ayında ihale düzenlenmişti.

Son olarak, projenin devamı için ihalenin onaylanmasının beklendiği, yaklaşık bir eğitim-öğretim yılını kapsayacağı duyurulan inşaat süresince öğrencilerin Anadolu Yakası’ndaki farklı okullarda derslerine devam edeceği belirtilmişti.

Sürecin uzamasından rahatsızlanan öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri ise bir açıklamayla, okula ait 32 dönüm arazinin tamamen ya da kısmen alınarak, başka inşaatlar yapılacağı, camianın alanının küçüleceği, ‘gayrimenkul rantına peşkeş çekileceği’, inşaatın uzun yıllar süreceği yönünde endişelerini duyurdu.

Rant projelerine mi açılacak?

‘Eski adıyla Maarif Koleji, şimdiki Kadıköy Anadolu Lisesi YIKILIYOR!’ başlıklı açıklamada “KAL, İstanbul Valiliği’nin Dünya Bankası’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak” dendi.

Açıklamada araziyle ilgili endişeler şöyle dile getirildi: “Türkiye’deki diğer büyük proje ve ihaleler gibi bu projelendirme ve ihale işinde de binanın tarihi geçmişine, yeşil alanlara dokunulacağı, okul binası için o geniş arazinin küçük bir bölümü kullanıldıktan sonra geri kalan arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içindeyiz.”

Açıklamaya şöyle devam edildi: “En önemlisi de, geçmişten bu yana, öğrencilerin okul başarısının yanında, sosyal kültürel faaliyetleri, kulüp çalışmaları, haksızlıklara karşı çıkan muhalif duruşuyla öne çıkan KAL ruhunu, KAL geleneğini yok edilmek istenildiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerin büyük bir kısmının Kadıköy dışındaki okullara gönderilerek, öğrencilerin bu mekanla olan bağının, birlikteliğinin, dayanışmasının yok edilmeye çalışıldığı endişesi içindeyiz.”

‘Söz konusu değil’

KALİD ve KALEV ise bugün projenin detaylarını anlatan detaylı açıklama yayınlayarak, çok kısa süre içinde ihaleyi kazanan firmanın onaylanıp sözleşme imzalanması, temmuz başında da okulun boşaltılarak yıkım çalışmalarına başlanmasının beklendiği duyuruldu. MEB’in okula boşaltma yazılarını ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, rant endişelerinin geçersiz olduğuna dair şu ifadeler kullanıldı: “Okulumuzdaki birlik ve işleyişe, ortak değer ve kültüre, okulun ruhuna ve dokusuna, tek bir ağacına zarar verilmesi; alanının küçülmesi, değişik amaçlara tahsis edilmesi hiçbirimizin kabul edebileceği şeyler değildir ve kesinlikle söz konusu da değildir.”

“1955 ten bu yana süregelen ortak tarihinin ve kültürünün temel unsuru olan okulumuzda, herhangi bir kayıp, küçülme, sıradanlaşma, farklı amaca tahsis gibi içimize sinmeyecek herhangi bir gelişme hepimizi yaralar ve üzer, asla kabul edilemez” denen açıklama şöyle devam etti: “Tüm kurumlar tarafından onaylanarak ihaleye çıkan projede ve şartnamede arazimiz üzerinde sadece Kadıköy Anadolu’nun kullanımının öngörüldüğünü de tekraren ve önemle belirtmek isteriz.”