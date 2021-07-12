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Yaramazlara biraz batar!

Rant kaygısının sürdüğü Kadıköy Anadolu’da öğrencilerden bildiri: Muhatap alınmıyoruz!

Deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen İstanbul’un Moda semtindeki Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) öğrenciler, süreçte kendilerinin muhatap alınmadığını belirterek seslerini duyurmak için bildiri dağıtmaya başladı.

Fotoğraf: Arşiv/@kaldayanismasi

Maarif Koleji adıyla da bilinen İstanbul’un köklü liselerinden KAL’da şeffaf yürütülmeyen yenileme sürecinde mağduriyetlerini dile getirmek için örgütlenen öğrenciler, Twitter’daki Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması hesabından açıklamalar yayınlamaya başlamış, öğrencilere mezunlar ve aileler de destek vermişti.


Rant endişesi

2017’de başlayan projenin devamı için ihalenin onaylanmasının beklendiği, yaklaşık bir eğitim-öğretim yılını kapsayacağı duyurulan inşaat süresince öğrencilerin Anadolu Yakası’ndaki farklı okullarda derslerine devam edeceği belirtilmişti.

Sürecin uzamasından rahatsızlanan öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri ise bir açıklamayla, İstanbul’un gözde semtlerinden Moda’da okula ait deniz manzaralı 32 dönüm arazinin tamamen ya da kısmen alınacağı, arazinin küçüleceği, ‘gayrimenkul rantına peşkeş çekileceği’, inşaatın uzun yıllar süreceği yönünde endişelerini duyurmuştu.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) ise projeye ilişkin detaylı bir açıklamayla endişeleri gidermeye çalışmış, arazi kaybı olmayacağını belirtmişti.

‘Neler oluyor?’

Ancak son olarak, okul yönetiminin kendilerine yeni projede 1 dönümlük arazi kaybı olacağını, buranın sokağa dönüştürüleceğini söylediğini duyuran öğrenciler, yeni bir bildiriyle “Kadıköy Anadolu’da neler oluyor” diye sordu.

Öğrencilerin ilçede dağıttığı ve sosyal medyada yayınlanan bildiride şu maddeler yer aldı:

  • Öğrenciler yıkım sürecinde muhatap alınmıyor!
  • Hazırlık, 9 ve 10’uncu sınıflar Göztepe’de bir ortaokula, 11 ve 12’nci sınıflar ise İKL’ye gönderilmek isteniyor!
  • Öğrenci birliği bozuluyor!
  • Yatılı öğrencilerin durumuna dair net bir açıklama yapılmıyor!
  • Okul kontenjanı yarıya düşürülüyor!

Hedefteki okul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘proje okul’ statüsüne dahil ettiği İstanbul’un köklü liselerinden Kadıköy Anadolu Lisesi, daha önce öğrenci eylemlerine sahne olmuş, bu kapsamda 71 öğretmeninin başka okullara atanmasına karşı imza kampanyası başlatılmış, liseliler birbiri ardına bildiri yayınlayarak ‘proje okul‘ uygulamasını protesto etmişti. Okulun adı bu eylemelerden sonra farklı olaylarla sürekli gündeme geldi. Mezun dernekleri öğrencilerinin geçmişten bu yana devam eden ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor. En büyük lise festivali olarak görülen geleneksel KALFest de yetkililer tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak geçen yıllarda iptal edilmişti.

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