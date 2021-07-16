Britanya Delta’nın pençesinde: Bir haftada 36 bin 800 vaka

Britanya, bir hafta için 36 bin 800 yeni Delta varyantı vakası bildirdi. Ülkedeki toplam varyant vaka sayısı ise bir hafta öncesine göre yüzde 17 artışla 253 bin 49’a çıktı.

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Hindistan çıkışlı Delta varyantının pençesinde boğuşan Britanya, 19 Temmuz’da Covid-19 önlemlerini kaldırmayı planlıyor. Ancak uzmanlar önlemlerin birden kaldırılması durumunda 100 binin üzerinde kişinin hayatını kaybedebileceği yönünde uyarıyor.

Evden çalışmaya devam edilmesinden yanalar

Pandemiyi inceleyen ve bu konuda hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu Imperial College London’ın yaptığı araştırmaya göre üçüncü dalganın büyümesi ancak açılmanın yavaş yapılmasıyla engellenebilir. Aşılama oranlarının yüksek olmasına rağmen vakaların artışı bilim insanlarını temkinli olmaya itiyor. Bu nedenle maske takılmaya ve evden çalışmaya devam edilmesinden yanalar.

Üçüncü dalganın büyüklüğünü aşının etkinliği belirleyecek

Imperial College London, üçüncü dalganın büyüklüğünün, aşıların Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, aşının yaygınlığı gibi etmenlere bağlı olacağını aktardı.