WhatsApp: Hindistan’da 2 milyon hesabı bloke ettik

WhatsApp, 400 milyon kişiyle en çok kullanıcısı bulunan Hindistan’da, mayıs ve haziran aylarında kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 milyon hesabı bloke ettiğini duyurdu.

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Facebook’a ait mesajlaşma platformu, bu kullanıcıların yüzde 95’inin, bir mesajın kaç kez iletilebileceğini belirleyen sınırı aştıkları gerekçesiyle bloke edildiğini, hedefin ‘istenmeyen’ ve ‘zararlı’ içeriklerin yayılmasına sebebiyet veren hesapları engellemek olduğunu duyurdu.

İleri teknoloji sayesinde her ay dündaya 8 milyona yakın hesabı bloke eden WhatsApp’ın açıkamasında, Hindistan’da, 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ‘çok fazla veya anormal ölçütte fazla sayıda mesaj’ yollayan 2 milyon hesaba yasak geldiği belirtildi.

’91’ ülke kodunu içeren numaraları Hindistan’daki hesaplar olarak tanımlayan mesajlaşma platformu, sıklıkla, ülkede yanlış bilginin ve yalan haberin yayılmasına odaklanan tartışmaların merkezinde yer alıyor. Yanıltıcı, yanlış bilgi, yalan haber ve ‘şakalar’ birkaç saat içinde on binlerce hesaba iletilebiliyor. Geçmişte bu tür mesajlar nedeniyle ülkede ölüme neden olan sokak çatışmaları çıktı.

WhatsApp’ın açıklaması, teknoloji şirketlerinin, bilişim teknolojisi alanında mayıs ayında uygulamaya konan yasal düzenleme nedeniyle Hindistan hükümetiyle karşı karşıya geldiği bir zamanda geldi.

Sosyal medya içeriğini ‘regüle’ etmeyi öngören yeni yasal düzenlemeyle fikir özgürlüğü ve kullanıcıların özel hayatına müdahale edilebebileceği yönünde kaygılar var. Hükümet ise amacın istismar ve yanlış bilginin yayılmasını engellemek olduğunu savunuyor.