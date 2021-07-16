KKTC’de iki partiden Erdoğan’a ‘boykot’

KKTC’de iki siyasi parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı meclis toplantısında yer almayacaklarını duyurdu.
Erdoğan, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle gelecek hafta KKTC’ye gidecek. İki lider 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bu ülkede bulunacak. Ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi ziyaret edilecek.
KKTC’de yayınlanan Yeni Düzen gazetesinin haberine göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam altı saatlik toplantı yaparak karar verdi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Erdoğan’ın bulunacağı toplantıya katılmayacaklarını açıklarken, gerekçesini daha sonra açıklayacaklarını bildirdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de Meclis oturumuna katılmayacağını açıklamıştı.