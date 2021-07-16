Akciğerdeki ‘corona’ tahribatı için yeni tedavi

Britanya’da doktorlar Covid-19 nedeniyle akciğerlerinde yara izi oluşan hastaları kendi kanlarıyla tedavi etmeyi denemeye başladı.

Covid-19’u ağır geçirenlerin akciğerinde tahribat olabiliyor. Bu, akciğer tomografisinde beyaz lekeler şeklinde görülebiliyor. Britanya’nın başkenti Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde ise bu tahribatı gidermek için hastanın kanındaki akyuvarların kullanıldığı bir tedavi geliştirildi.

Akciğer tahribatı şimdiye dek hastaneye Covid-19 nedeniyle yatanların yüzde 2’sinde görülmüş.

Tedavi hastadan belli düzeyde kan alarak başlıyor. Daha sonra bu kan, akyuvarları ayrıştırmak için filtreleniyor. Akyuvarlar iyileştirici özellikleri artsın diye işlemden geçirilip hastaya tekrar veriliyor.

Henüz sadece beş kişiye uygulanan tedavide amaç akciğerleri Covid-19 öncesine döndürmek.

‘Akciğerlerim iyileşti ama yara izi vardı’

Nisan 2020’de Covid-19’a yakalanan ve üç ay boyunca St. Thomas’ta kalan Mike Salmon araştırmaya gönüllü olarak katılan isimlerden.

Mike Salmon / Fotoğraf: BBC

BBC’ye yaşadığı süreci anlatan Salmon, akciğerlerinin Covid-19’dan önceki performansına kıyasla iyileşmiş olsalar bile ancak yüzde 60 oranında çalıştığını belirterek, “Akciğerlerim iyileşti ama nihayetinde üstünde yara izi kaldı” dedi.

Yoğun bakımda olduğu dönemi anımsayan Salmon, akciğerlerindeki yaranın iyileşmesi için uygulanan hücre tedavisinden umutlu: “Muhtemelen akciğerlerim kendi kendine daha fazlasını yapamaz.” Salmon, projenin akciğerlerinin iyileşmesi için bir imkan yarattığını söyledi.

Tedavinin iyileştirici gücü Salmon’un filmlerinde de görülebiliyor.