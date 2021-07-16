Karantinayı ‘delip’ kahvehaneye giden adama hapis cezası

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.