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Yaramazlara biraz batar!

Karantinayı ‘delip’ kahvehaneye giden adama hapis cezası

Kayseri’de Covid-19 vakası temaslısı bir kişiye karantinayı ihlal edince hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kamil K., geçen yıl 23 Eylül’de temaslı olması nedeniyle karantinaya alındı. Ancak üçüncü gün karantinayı ihlal ederek kahvehaneye gitti.


Polisin GBT sorgusunda karantinayı ihlal ettiğini belirlenen Kamil K. hakkında önce tutanak tutuldu, sonra da savcılık tarafından soruşturma başlatılarak iddianame hazırlandı.

Kamil K.’ya ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan iki aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kamil K. katılmadı.

Mahkeme, sanığa bir ay 20 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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