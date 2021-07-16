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Yaramazlara biraz batar!

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesi o itirafları derledi. Dünyanın dört bir yanından, ağırlıklı olarak ABD’den itiraf var. Kimi nerede yaşadığını yazıyor, kimi onu da belirtmiyor. Ama her itirafın anahtar kelimeleri ‘karım bilmiyor.’


Bazıları, eşleri okusa ve kimin yazdığını bilse boşanmaya kalkışmasına neden olacak nitelikte, bazıları da gülüp geçilecek şeyler. Aralarında aldatma itirafı da var, eşinin sevmediği yanını ve boşanma isteğini yüzüne söyleyemediği için siteye yazan da…

*En iyi arkadaşım aynı zamanda sevgilim, karım bilmiyor (Virginia, ABD)

*Kadınların giydiği iç çamaşırlarını giymeyi seviyorum ve çok meraklıyım, karım bilmiyor (Kansas, ABD)

*O kent dışındayken erkeklerle takıldığımı karım bilmiyor

*Başkalarına mesaj atıp bu yolla flört etmeyi seviyorum, karım bilmiyor

*Onsuz kaç kez ‘üçlü yaptığımı’ bilmiyor (Utah, ABD)

*Kadınlardan çok erkeklerle takıldım geçmişte, karım bilmiyor (Columbia, ABD)

*Karım beni en iyi arkadaşına, 30’uncu doğum günü için ‘ödünç verdi’, şimdi sürekli beraber oluyoruz, karım bilmiyor (Kuzey Carolina, ABD)

*Karım ona yeni iç çamaşırları aldığımı sanıyor ama başkalarınınkini giyiyor

*Karım bilmiyor ama ben boşanmak istiyorum o ise çok mutlu evliliğimizden, kalbi kırılacak

*Karım faturalara yetişebilmek için ek iş yaptığımı bilmiyor (New York, ABD)

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