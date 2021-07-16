Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi varmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftaya gideceği KKTC’ye bir müjde vereceğini söyledi.
Erdoğan, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle gelecek hafta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’ye gidecek.
İstanbul’daki Ayasofya Camii’nde cuma namazı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, KKTC ziyaretinde hem adaya hem de tüm dünyaya barış mesajları olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı, “Kuzey Kıbrıs’a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik” dedi.