Akşam Postası / 15 Temmuz 2021

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.

‘Pik’ uyarısı yapan bilim kurulu üyesinden bayram için üç öneri

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni pik uyarısı yaparken, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Peker’den Anonymous’a: Bilgi saklıyor muyum, evet saklıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında ‘bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını’ iddia eden uluslararası hacker grubu Anonymous’a cevap verdi: “Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil.”

Er Sevag Balıkçı davasında 16 yıl sekiz aylık cezaya onama

Sevag Balıkçı’nın askerdeyken öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu’na verilen ceza onandı.

Dünya devi duyurdu: Ürünlerinin ambalajında karbon ayak izi bilgisi olacak

Gıdadan temizliğe, kişisel bakım ürünlerinden hayvan mamasına geniş ürün yelpazesine sahip Unilever firması, ürünlerinin ambalajında karbon ayak izi etiketleri koymaya başlayacağını açıkladı.

Moderna, mRNA kanser ve HIV aşısında insan denemelerine başlayacak

Fotoğraf: Reuters

ABD’li ilaç firması Moderna, Covid-19 aşısını üretirken kullanılan mRNA teknolojisinin grip, Zika, HIV ve kanser için de kullanılacağını duyurdu.

Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından yaklaşık 11 milyon kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.

Almanya’dan Türkiye’ye Libya mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı güçlerin Libya’dan çekilmesine Suriyeli paralı askerlerden başlanması ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Emlak vergisi beş kata yakın artabilir

Kimi ilçelerde birim değerlerinin 10-15 kat artması, emlak vergisinde de dört-beş kata varan yükselişlere sebep olabilir.

FED başkanından ‘stabil coin’ mesajı: Daha fazla düzenleme gerekli

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, stabil coinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rize’deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı altıya yükseldi

Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.

Mafyayla ‘uğraştığı’ için silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters

Mafyayla ‘uğraştığı’ için geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti.

Doğum kontrol yöntemi skandalı: Tarihi geçmiş implant dağıttılar

Fotoğraf: msmedical.com.au

Kenya’da, son kullanma tarihi geçmiş doğum kontrol yöntemi dağıtan hükümet eleştirilerin odak noktası oldu.

Uçaktan, kaçakçılara göndereceği 8,5 kilo saf kokaini ‘yanlış’ evin çatısına attı

İtalya’da bir pilot, uyuşturucu kaçakçılarına ulaştırmayı planladığı 8,5 kilo saf kokaini yanlış adrese teslim etti! Uçaktaki uyuşturucuyu yanlış evin çatısına atan pilot tutuklandı.

İngiltere ve Galler’de ‘bekaret testi’ yasaklanıyor: Kadınların hayatını riske atıyor

İngiltere ve Galler’de ‘namus cinayeti‘ adı altında kadınların öldürülmesi riskini artıran ‘bekaret testi’ yasaklanıyor.

Böyle bir gündem de var: Köpekbalığı saldırıları ‘karşılaşma’ olarak adlandırılsın

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Avustralya’da bazı eyaletler, köpekbalıklarına yönelik yanlış algıyı kırabilmek için, ‘saldırı’ yerine ‘etkileşim’ ya da ‘karşılaşma’ denmesinde ısrarcı.

Çin’de teknoloji şirketleri doğurganlığı artırmak için mesaiyi azalttı

Çinli teknoloji firmaları ülkenin endişe veren doğum oranlarını artırmak için elini taşın altına koydu, hafta sonu mesailerini kaldırdı.

İspanya Anayasa Mahkemesi: Salgında uygulanan sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı

İspanya’da, anayasa mahkemesi, salgın nedeniyle geçen yıl uygulanan sokağa çıkma yasağının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kararla, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza ödeyenlerin paralarını geri istemelerinin önü açıldı.