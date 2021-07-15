Çin’de teknoloji şirketleri doğurganlığı artırmak için mesaiyi azalttı

Çinli teknoloji firmaları ülkenin endişe veren doğum oranlarını artırmak için elini taşın altına koydu, hafta sonu mesailerini kaldırdı.

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Mayıs ayında Çin yönetiminden doğum oranlarındaki ciddi düşüş nedeniyle çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin çıkmıştı. Ülkede geçen yıl 12 milyon bebek dünyaya geldi. Bu, doğumların kayda geçtiği 1960’lardan beri açıklanan en düşük rakam.

TikTok uygulamasının sahibi ByteDance fazla mesai politikasını değiştiren şirketlerin arasına katıldı. Yeni mesai politikası Çin’in azalan doğurganlık oranını artırma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Video paylaşım platformu Kuaishou ve ünlü PUBG oyunun geliştiricisi Lightspeed & Quantum Studio firmaları da iki hafta önce çalışma düzeninde benzer değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Kuaishou fazla mesai yapan çalışanlarına hafta sonları çift, resmi tatillerde üç katı mesai ücreti ödemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Ülkedeki 9-9-6 çalışma kültürü (Sabah 9’dan akşam 9’a, altı gün) özel hayat iş dengesini bozduğu için eleştirilerin hedefinde. Ayrıca doğum oranlarında azalmanın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.