Peker’den Anonymous’a: Bilgi saklıyor muyum, evet saklıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında ‘bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını’ iddia eden uluslararası hacker grubu Anonymous’a cevap verdi: “Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Anonymous’un sosyal medya hesabından şunlar kaydedilmişti: “Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan’ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir.”

Yanıt verdi

Hacker grubuna cevap veren Peker, şunları kaydetti: “Kıymetli dostlarım, akşam saatlerinde hain 15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için tweet’ler atacağım (başta süslü sülünün ve de bazı çakma gazetecilerin söylediklerine de cevap olması için.)

Anonymous isimli hacker grubu ‘Sedat Peker bazı bilgileri saklıyor’ diye bir açıklama yapmışlar. Doğru söze bizim inancımızda ‘Amin’ denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Hatta sokak jargonuyla ‘Ben parça parça koparmayı severim’ demiştim.

Ancak bu hacker grubundaki arkadaşlarımıza başka bir örnekle de anlatmak isterim. Bir ressam arkadaşınız mutlaka olmuştur. Ressamlar boş tuvalin karşısına geçip yapacakları resmi önce beyinlerinde şekillendirirler. Sonrasında ise resme bir yerden başlayıp finalde resmi tamamlarlar.

‘İşime karıştırtmam’

Bu arkadaşlar lütfen yanlış anlamasınlar, ben bir resim yapacağım dedim ve her ressam kendi resmini kendi belirlediği şekilde tamamlar. Bu onun en doğal hakkıdır. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam.”