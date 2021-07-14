Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı: Bazı bilgileri saklıyor

Uluslararası hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını belirtti. Peker’in ‘kayıp silahlar’ iddiasına atıf Anonymous, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel bir ordusu olduğunu öne sürdü.

Peker, özel harp envanterine kayıtlı olmayan silahların AKP gençlik kollarına verildiğini öne sürmüştü: “15 Temmuz’un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken ağustosun ilk haftasında Ekrem Gökçeker’den alınan, Özyurtların bünyesinde olan Renault beyaz Fluence marka arabayla, Esenyurt cumhuriyet meydanının arkasında karanlık bir sokakta (DAP hotelin arka tarafında) arabaya koyulan bir kasa kalaşnikof silah İstanbul Balat’a gitti.”

Anonymous sosyal medya hesabından şöyle dedi: “Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan’ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir.”

Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan'ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var.



Ayrıca Sedat Peker'in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir. — Anonymous (@YourAnonNews) July 14, 2021

Anonymous daha sonra attığı tweeti alıntılayan Giritli – Saffet Saruhan adlı hesabın şu tweetini retweet etti: “Daha fazlası. Eğitim kamplarına ait görüntüleri birbirlerine ‘ben daha çok bedel ödedim’ ‘ben daha vatanseverim’ diyebilmek için kapalı gruplarında paylaşmaya devam ediyorlar. Çünkü salaklar… Çünkü yargılanamayacaklarını düşünüyorlar.”