Almanya’dan Türkiye’ye Libya mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı güçlerin Liberya’dan çekilmesine Suriyeli paralı askerlerden başlanması ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, 23 Haziran’da Berlin’de düzenlenen ikinci Libya konferansının sonuç bildirgesindeki yabancı birliklerin çekilme işlemlerinin ‘daha fazla gecikmeksizin’ ve ‘tamamen’ hayata geçirilmesi maddesine şerh koymuştu. Konferansa Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de bulunduğu 16 ülkeden üst düzey temsilciler katılmış ve konferans sonunda yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi taahhüdü yeniden vurgulanmıştı. Ancak aynı taahhüt ocak ayındaki ilk konferansta da dile getirilmesine rağmen yabancı güçlerin çekilmesinde yol alınamamıştı. Ülkede halen 20 bin civarında yabancı silahlı güç bulunuyor.

Türkiye’nin Libya’daki çatışmalarda savaşmak üzere Suriye’den militanları bölgeye gönderdiği de biliniyor. Ancak Suriyeli güçlerin Libya’da halen varlık gösterip göstermediği, ne kadarının geri çekildiği tam olarak bilinmiyor.

Yeni toplantı

Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yeni bir Libya oturumu düzenlenecek. Toplantıda, taahhütlerin uygulanması konusu masaya yatırılacak

DW Türkçe’nin haberine göre Alman bakan, oturum öncesi yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin çekilmesine ‘çeşitli taraflarca konuşlandırılan Suriyeli paralı askerlerden başlanması gerektiğini’ belirterek, “Bu sürece girildiğinde, Libya’da bulunan düzenli güçler dahil diğer güçlerin de parça parça ülkeyi terk etmesi gerekecektir” dedi.

Yabancı savaşçılar sorunu

Yabancı savaşçıların çoğunu Sudan ve Çad’dan gelen paralı askerler oluşturuyor. Rus Wagner güçleri de bölgede faal. Ancak Moskova bu paralı askerlerle bir bağlantısı olduğunu reddediyor.

Türkiye ise diğer ülkelerden farklı olarak Libya’da doğrudan resmi askeri varlığa sahip. Türk askerlerinin buradaki varlığı, 27 Kasım 2019’da dönemin meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı’na dayanıyor. Ankara bu nedenle yabancı askerlerin çekilmesi için yapılan çağrıların kendisini bağlamadığını savunuyor.