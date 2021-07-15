Er Sevag Balıkçı davasında 16 yıl sekiz aylık cezaya onama

Sevag Balıkçı’nın askerdeyken öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu’na verilen ceza onandı.

Balıkçı (Fotoğraf: Sözcü)

Balıkçı, 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik yaptığı Batman’ın Kozluk ilçesinde er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Ağaoğlu’na ‘olası kastla öldürme’den 16 yıl sekiz ay hapis cezası verilmişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, tutuklu bulunan Ağaoğlu’na verilen cezayı onadı.

Bir hakim ise kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Sanık mermiyi namluya sürmüş, maktule doğrultmuş, öleceğini bilerek ve muhakkak şekilde öngörerek ateş etmiştir. 1-2 metre mesafeden vücudun öldürücü nahiyesine bilerek ateş edilmesi sonucu meydana gelen ölüm, kasten öldürme suçudur.”