Mafyayla ‘uğraştığı’ için silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci hayatını kaybetti

Mafyayla ‘uğraştığı’ için geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti.

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Hollanda’da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınıyordu.

Yerel medyada çıkan haberde, 6 Temmuz’da silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan de Vries’in tedavi edildiği hastanede öldüğü belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, de Vries’in 6 Temmuz’da akşam saatlerinde Amsterdam’ın merkezinde silahlı saldırıya uğradığını, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı.

Onun cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, “O bir halk kahramanı” demişti.

Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınmıştı.

Bazı polisiye vakalar ve davalarda düzenli olarak danışmanlık da yapan de Vries, Fas-Hollanda kökenli 17 mafya üyesinin yargılandığı ‘Morengo davası’nın baş tanığı Nabil B.’nin de gizli danışmanlığını yapıyordu.

De Vries, 2019 yılında, Morengo davasının baş sanığı Ridouan Taghi’nin ölüm listesinde olduğunu açıklamıştı.

Tanık Nabil B.’nin kardeşinin yanısıra, avukatı Derk Wiersum da, 2019 yılında Amsteram’daki evinin önünde vurularak öldürülmüştü.

Hollanda’nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Taghi, bir süre önce Dubai’de yakalanarak Hollanda’ya iade edilmişti.