Mafyayla ‘uğraşan’ Hollandalı gazeteciye silahlı saldırı

Hollanda’nın tanınmış gazeteci ve televizyon programcılarından Peter R. de Vries akşam saatlerinde Amsterdam’ın merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vries’in durumu ciddi.

NEW – Dutch investigative journalist and crime reporter Peter R. de Vries has been shot in Amsterdam. He was taken to hospital in critical condition. pic.twitter.com/oc7qQqFaMz — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 6, 2021

Hollanda’da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınıyordu.

Başbakan Mark Rutte, saldırıyı ‘özgür gazeteciliğe yönelik’ diye nitelerken “De Vries’in kurtulmasını yürekten umuyor ve dua ediyoruz” dedi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, de Vries’in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

In dit straatje zit de uitgang van de RTL Boulevard studio waar Peter R. de Vries te gast was vlak voordat hij is neergeschoten.



Hij zou geen beveiliging hebben gehad. pic.twitter.com/oiD2PaNz4q — Tom van 't Einde (@tomvanteinde) July 6, 2021

De Vries’in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, “O bir halk kahramanı” dedi.

Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

BBC’nin haberine göre bazı polisiye vakalar ve davalarda düzenli olarak danışmanlık da yapan de Vries, Fas-Hollanda kökenli 17 mafya üyesinin yargılandığı ‘Morengo davası’nın baş tanığı Nabil B.’nin de gizli danışmanlığını yapıyordu.

De Vries, 2019 yılında, Morengo davasının baş sanığı Ridouan Taghi’nin ölüm listesinde olduğunu açıklamıştı.

Tanık Nabil B.’nin kardeşinin yanısıra, avukatı Derk Wiersum da, 2019 yılında Amsteram’daki evinin önünde vurularak öldürülmüştü.

Hollanda’nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Taghi, bir süre önce Dubai’de yakalanarak Hollanda’ya iade edilmişti.