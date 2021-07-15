Emlak vergisi beş kata yakın artabilir

Kimi ilçelerde birim değerlerinin 10-15 kat artması, emlak vergisinde de dört-beş kata varan yükselişlere sebep olabilir.

Vatandaşların bunu yargıya taşıma hakkı bulunurken, 2017’de de ortaya çıkan benzer problem, Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenerek aşılmıştı.

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Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre bu yıl, 2022 ile 2026 arasında ödenecek vergi için ilk kısım yani metrekare birim değerleri yeniden belirleniyor. Gelen bilgiler bu yıl takdir komisyonlarının metrekare birim değerlerini 10-15 katlık artışlara gittiği yönünde. Bunun vergiye yansıması dört-beş kat olabilir.

Emlak vergisi, her dört yılda bir rayiç bedel üzerinden hesaplanıyor. Vatandaşlar bu değer üzerinden konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2 emlak vergisi ödüyor. Büyükşehirlerde ise vergi oranları bu tutarın iki katı. Bu şekilde belirlenen ilk yıla ait emlak vergisi değeri izleyen üç yıl, yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılarak belirleniyor. Belirlemeyi bu iş için özel olarak oluşturulan takdir komisyonları yapıyor.

Geçici madde ile çözülmüştü

Bir önceki takdir döneminde yani 2017’de yüksek tutarlı artışlar nedeniyle vatandaş konuyu yargıya taşıyınca Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenerek artışlar yüzde 50 ile sınırlanmıştı.

Uzmanlar bu konuda iki farklı görüşe sahip. Maddenin 2017’deki artışları kapsadığı, takdir komisyonlarının bu maddeyi dikkate almadığı belirtilirken, diğer bir görüşe göre maddenin emsal kabul edilmesi gerekiyor.

Lüks konut dilimine giren ev sayısı artıyor

Diğer yandan astronomik artışlarla birlikte ‘Değerli Konut Vergisi‘ dilimine giren konut sayısı da arttı. Daha önce 5 milyon liralık eşik değerin altında kalarak sadece emlak vergisi ödeyen birçok ev şimdi iki vergiyi birden ödemek zorunda kalabilir. Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda; 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 vergi alınıyor. Bu rakamın üstündeki konutlar için vergiler daha da yüksek. Tek evi olanlar ise bu vergiden muaf.

Hesaplama değerleri muhtarlıklara asıldı

Gelecek dört yılın ödenecek emlak vergisi hesabına esas olan arsa-arazi değerleri de 30 Haziran’da muhtarlıklara asıldı. Bu artış oranına itiraz etmek isteyenlerin ilandan sonraki 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açma hakları var. Yoksa artan vergiyi ödemek zorunda.