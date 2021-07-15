Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından yaklaşık 11 milyon kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.

Fotoğraf: Pixibay

Yeni rekor haberinde en dikkat çeken nokta, hız rekorunu sağlayan altyapının, aynı zamanda günümüz altyapısıyla da uyumlu olması.

Mühendisler, yeni rekoru kırmalarını sağlayan sistemde veriyi tek çekirdek yerine dört çekirdek üzerinden taşıdı. Dört çekirdekli optik fiber, standart tek çekirdekli fiberle aynı çapa sahip. Bu da gördüğümüz sistemin mevcut fiber altyapılarına zahmetsizce yerleştirilebileceğini gösteriyor.

İnternet hız rekoru daha önce saniyede 178 terabitti. Yeni rekorla iki kata yakın bir hız artışı da sağlanmış oldu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük indirme hızına sahip ve ortalama indirme hızı 28,74 megabit. Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal ise OECD’nin hesaplamalarında hata yapıldığı görüşünde. Önal, OECD’nin TÜİK’in ‘içinde insan yaşayan hane sayısından‘ farklı bir istatistikle hareket ettiğini ve bir internet hattına bazen altı-yedi abone birden bağlandığı için rakamların bu kadar düşük çıktığını savunuyor.