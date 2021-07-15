Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından yaklaşık 11 milyon kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.

Fotoğraf: Pixibay

Yeni rekor haberinde en dikkat çeken nokta, hız rekorunu sağlayan altyapının, aynı zamanda günümüz altyapısıyla da uyumlu olması.


Mühendisler, yeni rekoru kırmalarını sağlayan sistemde veriyi tek çekirdek yerine dört çekirdek üzerinden taşıdı. Dört çekirdekli optik fiber, standart tek çekirdekli fiberle aynı çapa sahip. Bu da gördüğümüz sistemin mevcut fiber altyapılarına zahmetsizce yerleştirilebileceğini gösteriyor.

İnternet hız rekoru daha önce saniyede 178 terabitti. Yeni rekorla iki kata yakın bir hız artışı da sağlanmış oldu.  

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük indirme hızına sahip ve ortalama indirme hızı 28,74 megabit. Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal ise OECD’nin hesaplamalarında hata yapıldığı görüşünde. Önal, OECD’nin TÜİK’in ‘içinde insan yaşayan hane sayısından‘ farklı bir istatistikle hareket ettiğini ve bir internet hattına bazen altı-yedi abone birden bağlandığı için rakamların bu kadar düşük çıktığını savunuyor.

Yavaş internetin nedenini anlatan Türk Telekom müdürü, TÜİK’e sığındı

SON HABERLER

Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı: Bazı bilgileri saklıyor

Ünlü hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını belirtti. Peker’in ‘kayıp silah’ iddialarına atıf Anonymous, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel bir ordusu olduğunu öne sürdü.

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.